На Львівщині у бочці з брагою потонув 63-річний чоловік

У Бродівському районі Львівської області 63-річний чоловік потонув у бочці з брагою.

Про це повідомило УНІАН джерело у Бродівському райвідділі міліції ГУ МВС України у Львівській області.

Нещасний випадок стався 25 травня у селі Пониковиця Бродівського району. Чоловік потонув у бочці ємністю близько 4 тонн, що стояла на подвір‘ї одного із селян.