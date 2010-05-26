На Львівщині у бочці з брагою потонув 63-річний чоловік
13:13, 26 травня 2010Країна
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Бочка ємністю близько 4 тонн
У Бродівському районі Львівської області 63-річний чоловік потонув у бочці з брагою.
Про це повідомило УНІАН джерело у Бродівському райвідділі міліції ГУ МВС України у Львівській області.
Нещасний випадок стався 25 травня у селі Пониковиця Бродівського району. Чоловік потонув у бочці ємністю близько 4 тонн, що стояла на подвір‘ї одного із селян.
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