Чи варто їсти суші

Азіатська і, зокрема, японська кухня, стала зараз дуже популярною. Багато страв японської кухні містять сиру рибу і морепродукти, при вживанні яких є теж дуже багато «але».

Страви їх сирої риби і морепродуктів повинні готуватися з абсолютно перевірених компонентів, що пройшли ретельний контроль, у тому числі і за показниками паразитології. Для кожного виду страв, що містять сиру рибу, є і свої мікробіологічні вимоги. У ідеалі страва повинна проходити перевірку двічі: спочатку сировинні компоненти, а потім те, що з них приготоване. До того ж страви з сирої риби повинні подаватися на замовлення, а зберігатися можуть тільки в окремих випадках і лише на холоді не більш як 6 годин.

Якщо ж вам дуже подобається японська кухня, виробіть звичку відвідувати перевірені заклади: офіційно зареєстровані, такі, що працюють під наглядом контрольних органів, мають хорошу репутацію.

Не раджу купувати суші і сашимі на ринках, в наметах і кіосках, де їх нерідко можна зустріти на лотках з «корейськими салатами». Навіть якщо вони приготовані з дотриманням всіх гігієнічних норм, їм абсолютно протипоказане транспортування в неспеціалізованому транспорті і зберігання в сумнівних умовах.

Кожен споживач повинен розуміти потенційну небезпеку екзотичної їжі з сирої риби, її абсолютну безпеку гарантувати складно. Якщо ж страва викликає сумніви, краще взагалі відмовитися від ласощів.

Світлана Шевельова takzdorovo.ru