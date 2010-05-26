Польща: 70 рятувальників з України допомагають постраждалим

70 українських рятувальників у Польщі надають допомогу постраждалим внаслідок повені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, відповідно до рішення Кабінету міністрів України, з 23 травня МНС продовжує надавати допомогу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Республіки Польща, що виникла внаслідок потужних злив і призвела до підтоплення населених пунктів та сільгоспугідь. Внаслідок повені загинуло 15 осіб та порушено нормальні умови життєдіяльності населення. Найскладніша ситуація склалася у Малопольському, Підкарпатському і Шленському воєводствах.

З 25 травня у зоні стихійного лиха розпочав роботу другий рятувальний загін МНС. Всього на території Підкарпатського воєводства (м. Тарнобжег та м. Баранов-Сандомирський) працює 2 рятувальних загони МНС України загальною чисельністю 70 осіб, які за допомогою 27 одиниць техніки, у тому числі 12 насосів та 2 мотопомпи, ліквідують наслідок підтоплення. Рятувальні загони залучено до відкачування води в населених пунктах і надання допомоги мешканцям, які потерпіли від повені. Роботу організовано у цілодобовому режимі. На сьогодні відкачано воду з 19 житлових будинків і надано допомогу мешканцям. Всього рятувальними загонами із затопленої території відкачано 150 тис. куб. м. води.