Харківщина: в 2010 році оздоровлять 156 тис. дітей

У Харківській області цього року в дитячих оздоровчих таборах відпочинуть 156 тис. дітей – на 6 тис. дітей більше, ніж у 2009 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Євгена САВІНА.

За його словами, по області з 290 тис. дітей у віці від 7 до 17 років 150 тис. перебувають на диспансерному обліку, тому «питання їх оздоровлення дуже важливе».

Є.САВІН зазначив, що для оздоровлення дітей, які проживають у Харківській області, з державного бюджету вже виділено 2,85 млн. грн. Крім цього, додав він, із обласного бюджету планується виділити ще від 3 до 5 млн. грн. «для забезпечення путівками дітей пільгових категорій».

За словами Є.САВІНА, в цілому в Харківській області планується відкрити 834 установи з оздоровлення дітей, з них 34 – заміських, 3 – санаторних, 766 – денного перебування, 13 таборів праці та відпочинку і 18 наметових містечок.