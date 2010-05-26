У Києві діятиме школа "Життя після інсульту" для хворих, що перенесли інсульт, та їхніх рідних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник генерального директора медичного центру “Універсальна клініка “Оберіг” Олег ПЕТРЕНКО на прес-конференції у Києві.

За його словами, головним завданням школи є допомогти людині після інсульту поступово повернутися до повноцінного життя, а родичів поінформують стосовно підтримки, догляду та реабілітації вдома, а також щодо психологічних реакцій, методів відновлення душевної рівноваги.

“Наявність хворого з інсультом у родині є однією з причин успадкованої бідності. Якщо у середній сім’ї з’являється інсультний хворий і лежить довго (паралізований) і вимагає догляду понад трьох років, це призводить до зубожіння сім’ї. Бо інші члени родини повинні постійно доглядати такого хворого, іноді втрачаючи роботу, мають робити багато речей, які не дають людині самореалізуватися. Діти, які виростають у такій родині, втрачають можливість отримати добру освіту. Це проблема і тягар, який важко описати”, – зазначив О.ПЕТРЕНКО.

Він підкреслив, що після першого інсульту є значна ймовірність настання повторного інсульту, але повторний інсульт у більшості випадків – фатальний. “Тому школа буде навчати тим унікальним навичкам, знанням, що дуже потрібні хворому і його рідним, аби уникнути ускладнень і повторного інсульту. До роботи залучатимуться спеціалісти клініки "Оберіг" та активісти "Української асоціації боротьби з інсультом" - неврологи, фахівці з фізичної реабілітації, логотерапевти, нейропсихологи. Медиками розроблено програму поетапної адаптації хворого після інсульту у домашніх умовах”, – сказав О.ПЕТРЕНКО.

Він наголосив, що навчання у школі проходитиме кожної останньої п’ятниці місяця, заняття будуть безкоштовними.

Довідка УНІАН. В Україні щорічно виникає понад 100 тисяч нових випадків інсульту. 50% людей помирають протягом першого року після хвороби. Друга половина людей, які перенесли інсульт, стають інвалідами. Головним чинником розвитку інсульту є невилікована артеріальна гіпертензія (підвищення артеріального тиску). На цю недугу в Україні хворіють 11,5 млн людей. Фахівці твердять, що більшість українців не знають рівень свого артеріального тиску, а 38% тих, що знають про свій високий тиск, не лікують його.

За статистикою МОЗ, в Україні 64% жителів міст і 56,4% селян помирають внаслідок хвороб системи кровообігу. З 2002 року динаміка захворюваності на мозковий інсульт зростала і досі не падає.