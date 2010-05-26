МОЗ виявило небезпечні психотропні речовини у сумішах для паління

Міністерством охорони здоров`я із залученням ряду науково-дослідницьких інститутів в результаті експертних досліджень виявлено небезпечні психотропні речовини, які містяться у так званих „міксах" - рослинних сумішах для паління, таких як "Especia Legalize Mix", "Spise Gold", "Spise Diamond", "Afghan-mix", „Afghan essence", "Afghan incense" тощо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, в результаті проведених заходів встановлено наявність у сумішах для паління синтетичних канабіноїдів та ряду їхніх гомологів, які за своєю структурою і дією на організм людини аналогічні особливо небезпечній психотропній речовині - тетрагідроканабінолу, включеному до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та забороненому для використання на території України.

За даними МОЗ, зазначені речовини у разі зловживання ними можуть викликати порушення функціонування життєво важливих органів людини та викликати глибокі психічні розлади.

З метою заборони ввезення на територію України та припинення обігу в державі рослинних сумішей для паління, які містять вказані хімічні речовини, згідно з пунктом 4 постанови Кабінету міністрів України від 11 вересня 2003 року Комітетом з контролю за наркотиками на підставі досліджень зазначених установ та організацій підготовлені висновки щодо належності синтетичних канабіноїдів та 1-(3,4-метилендіоксифеніл)-2-піролідінілпентан-1-он до аналогів психотропних речовин.

З урахуванням пропозицій правоохоронних органів та з метою запобігання обігу речовин, які є предметом зловживання та подальшого їхнього розповсюдження, Міністерством охорони здоров`я розроблено проект змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Зазначений законопроект пройшов погодження у профільних центральних органах виконавчої влади.