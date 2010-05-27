Сьогодні - потужна магнітна буря

Починаючи з 27 травня на Землі відбудеться 2 магнітні бурі. Учені вважають, що вони продовжаться як мінімум до 2 червня.

Учені, що вивчають Сонце, знаходяться в очікуванні двох магнітних бур.

— Ми зараз спостерігаємо дуже цікаву ситуацію, — розповів Life News науковий співробітник Інституту земного магнетизму, моносфери і розповсюдження радіохвиль ім. Н.В.Пушкова Анатолій Бєлов. — Сонячна активність низька, помітних спалахів майже немає, але за відсутністю подій ховаються небезпечні для Землі процеси.

Учені чекають, що в найближчий тиждень Сонце піднесе сюрпризи у вигляді відразу двох магнітних бур. Перша почнеться вже завтра, початок другої «призначено» на 31 травня.

— 23 і 24 травня відбулися два крупні викиди сонячної речовини прямо до нашої планети, — пояснив Бєлов. — Вони не пов`язані із спалахами — річ у тому, що активність проявили сонячні волокна, що вийшли в міжпланетний простір. У результаті 27 — 28-го числа ми чекаємо перше геомагнітне обурення, яке цілком може вилитися в малу або навіть помірну магнітну бурю. Оскільки викиди великі, але повільні, до сильного шторму справа не дійде. 29 травня обстановка буде поспокійніша, але затишшя буде недовгим.

Практично не давши передихнути метеозалежним людям, Землі дістанеться друга буря.

У результаті період магнітних бур розтягнеться щонайменше на тиждень. Якщо порівнювати з 2009 роком, то така ситуація досить рідкісна і навіть неможлива. Минулого року подібних викидів просто не було. Зараз Сонце вступає в активну фазу, так що в майбутньому 2 магнітних бурі в тиждень перестануть бути екстраординарними подіями.

Нагадаємо, що магнітні бурі більше всього впливають на людей, що мають проблеми з роботою серця і судин. У такі дні підвищується частота інфарктів і інсультів, мігреней.

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