Запоріжжя: 7-річний хлопчик поранив із рушниці 11-річного

У Запорізькій області 7-річний хлопчик поранив із рушниці 11-річного.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, інцидент стався вчора у Великобілозерському районі області.

"За попередніми даними, другокласник вирішив похвалитися перед знайомими зброєю. Узяв із автомобіля батька духову рушницю, типу того, що використовуються в тирах, і пішов до друзів. Підходячи до компанії приятелів, дитина спіткнулася й випадково натиснула на курок, внаслідок чого відбувся постріл", - повідомили в міліції.

Куля потрапила дитині в ногу й, за словами правоохоронців, не заподіяла поранень, які можуть бути кваліфіковані як тілесні ушкодження.

За фактом інциденту проводиться перевірка.