Вода, що продається в пляшках, містить бактерії

Дослідження показало, що деякі марки питної води, що продаються по всьому світу, перевищують за вмістом бактерій норму в 100 разів.

Група учених з C-crest Laboratories в Канаді виявила, що 70% популярних марок питної води містять підвищений рівень бактерій. Чого не скажеш про водопровідну воду.

Мікробіолог Соніш Азам заявляє: питна вода, яка продається в магазинах, не відповідає заявленим стандартам чистоти. В принципі, наявність бактерій в такій воді допускається, але не в 100 і більше разів вище за норму. Багато ж людей думають, якщо вода розлита по пляшках, значить, вона стовідсотково безпечна і чиста.

На думку фахівця, уряду слід посилити контроль над якістю питної води, що продається. Якби водопровідна води була кращої якості, необхідність в розлитій по пляшках воді взагалі б відпала.

Що стосується бактерій, знайдених у воді, то виникнення якого-небудь гострого захворювання з їх вини малоймовірна. Проте така висока концентрація може представляти конкретну загрозу для людей з групи ризику. До цієї групи входять вагітні жінки, діти, люди з ослабленим імунітетом і люди похилого віку.

newsland.ru