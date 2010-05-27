Полтавщина: у воді - перевищення норми аміаку, фтору і хлоридів

Під Полтавою у водопровідній воді СЕС виявила перевищення норми аміаку, фтору і хлоридів.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Зокрема, СЕС провела аналізи води після звернення жителя села Абазівка Полтавського району зі скаргою на якість питної води у водопровідній мережі.

Працівники СЕС на місці події з`ясували, що в одну з ділянок водопровідної мережі села (після проходження через територію агрофірми «Дукла») потрапила невідома речовина з характерним запахом аміаку.

За наслідками аналізів, проведених обласною СЕС, у воді виявлено перевищення кількості аміаку, фтору і хлоридів.

Сьогодні, 27 травня, КП «Полтававодоканал» планує розпочати роботи з прокладання нової лінії водопровідної мережі в обхід агрофірми «Дукла». На час проведення робіт жителі села забезпечуватимуться питною водою з приватних колодязів. Постраждалих у лікарняних установах не зареєстровано. Органами внутрішніх справ проводиться розслідування