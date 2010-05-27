У Херсоні в річці Веревчина загинуло 9 тис карасів
10:31, 27 травня 2010Країна
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Причини не з`ясовано
У річці Веревчина в Херсоні 26 травня зафіксовано масовий замор риби.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні екології Херсонської області.
Екологи зафіксували, що загинуло 8,6 тис. карасів.
Фахівці Держекоінспекції Херсонської області взяли проби води для з`ясування причин гибелі риби.
За попередніми даними, вірогідною причиною замору є відсутність необхідної кількості кисню у воді, внаслідок чого риба могла задихнутися.
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