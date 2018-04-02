Вільні радикали - маленькі вбивці

Часто ми чуємо по телебаченню або дізнаємося з журналів, що нам потрібно їсти більше антиоксидантів, щоб нейтралізувати вільні радикали. Але що все це означає? Яка в цьому користь для нашого організму?

Вільні радикали - це такі молекули, у яких є неспарені електрони, тобто у таких молекул на один електрон більше або на один електрон менше, ніж їм належить. Вільні радикали утворюються при дії радіації, високої температури або електромагнітного випромінювання (не забуваємо про мобільники і НВЧ). Такі нестандартні молекули оточують нас скрізь і містяться в нашому організмі. Не всі з них є «поганими», деякі навіть дуже важливі для процесів, що відбуваються в нашому тілі. Але кисень, утворюючи вільні радикали, має властивість ушкоджувати клітинні компоненти - ліпіди, ДНК, білки - руйнуючи наші тканини. Такий процес називається оксидативний (окислювальний) стрес, термінальна стадія якого називається СНІДом.

Найкращий спосіб нейтралізувати вільні радикали - це правильне харчування. Чим більше овочів, трав і фруктів ви їсте щодня, тим краще. Ще краще, якщо ви купуєте регіональні продукти або вирощуєте їх самі, тому що все, що ми бачимо в супермаркеті, вже пройшло довгий шлях від того місця, де було вирощене. А це означає, що в таких овочах і фруктах вміст вітамінів вже скоротився на 30-50%, а разом з цим скоротився і антиоксидантний потенціал.

Багато досліджень показують, що одним з сильних антиоксидантів є речовина під назвою резвератол, яка міститься в шкірці і насіннячках винограду, особливо у винограді сорту мускат. Тому, іноді небагато високоякісного вина не нашкодить.

Для тих, хто не хоче вживати алкоголь (є і такі!), можу дати хороший рецепт саморобної харчової добавки: зберіть в сезон винограду насіннячка, висушіть їх і размеліть в кавомолці. Таким чином, ви без особливого клопоту і матеріальних витрат забезпечите себе антиоксидантами на цілий рік.

Як потрібно змінити спосіб життя, щоб не накопичувати вільних радикалів:

* не вживайте сміттєву, рафіновану, термічно оброблену їжу з фаст фуда і супермаркетів (пластівці для сніданку, сосиски, ковбаси, торти, печиво, лимонад і соки)

* регулярно давайте собі помірне фізичне навантаження (біг, швидка ходьба, плавання) і не захоплюйтеся аеробікою або іншим надмірним навантаженням, що тільки збільшує кількість вільних радикалів в організмі.

* вчіться справлятися із стресом.

* постарайтеся не користуватися побутовою хімією, що містить всілякі отрути, які при вдиханні або зіткненні з шкірою утворюють вільні радикали, а краще натомість застосовуйте оцет, харчову соду, спирт, ефірні і рослинні олії.

* висипайтесь і відпочивайте.

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