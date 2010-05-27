Медики виявили нову форму СНІДу

В Австралії виявлено нове, невідоме науці захворювання імунної системи. Молода жінка, яка звернулась до лікарів практично не мала імунітету, її могла надовго звалити звичайна застуда. Лікарі з`ясували, що захворювання пов`язане з порушенням сигнальної системи імунітету, яка просто не реагувала на появу чужорідних бактерій.

Не знаючи, як лікувати цю хворобу, і не розуміючи її причин, лікарі зважилися на пересадку кісткового мозку жінці від її сестри. Зазвичай подібна процедура застосовується при лейкемії, щоб відновити імунну систему.

Дивно, але обрана методика дала свій результат. Дівчина відчула себе значно краще. Тим не менш, вона знаходиться під спостереженням, адже поки не вдалося виявити причину захворювання, збудника. Лікарі назвали цей випадок "дефектом сигнальної системи Т-клітин" і дуже сподіваються, що це не стане новим ВІЛ-СНІД.

beta.novoteka.ru