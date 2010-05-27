Санаторію «Перлина Карпат» шукатимуть інвестора

Санаторій «Перлина Карпат», в якому торік отруїлися київські діти, повернуть у власність Закарпатської області і, швидше за все, шукатимуть інвестора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр ЛЕДІДА.

За його словами, на рівні області було ухвалено рішення про необхідність охорони санаторію «Перлина Карпат», оскільки здійснюється процес його цілковитого розкрадання й розбазарювання. Виходячи з таких міркувань, навколо здравниці була виставлена міліційна охорона.

На даний момент, за словами губернатора області, вивчається питання про повернення комплексу в комунальну власність області з власності селища Чинадієве, на території якого розташована «Перлина Карпат». «Бюджет сільради не спроможний утримувати такий комплекс», - уточнив О.ЛЕДІДА.

Він також додав, що після переведення в комунальну власність області для санаторію почнуть шукати інвестора.

О.ЛЕДІДА також додав, що вже на сьогодні комплексу завдано збитків на суму понад 3 млн. грн. Крім того, без роботи перебувають близько 150 працівників санаторію, який після скандалу з отруєнням дітей було закрито.