П'ятирічна дитина померла після обрізання

Слідчі органи Татарстану (Росія) почали перевірку за фактом смерті п`ятирічного хлопчика після обрізання, виконаного запрошеним додому медиком. Про це повідомляє прес-служба Слідчого управління СКП РФ по Республіці Татарстан.

Згідно з повідомленням, дитина, яка проживала в селищі Юдін, помер увечері 22 травня в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню. За словами співробітників "швидкої", хлопчику стало погано після видалення крайньої плоті статевого члена - обрізання. Процедура була виконана вдома хірургом поліклініки № 19 Кіровського району Казані.

За інформацією СКП, після операції у дитини почалися судоми, і він помер, незважаючи на реанімаційні заходи. За попередньою версією, причиною смерті хлопчика стала алергічна реакція на знеболюючий препарат.

Аналогічний випадок був зафіксований в Татарстані в липні 2008 року. Після виконання традиційного мусульманського ритуалу в Дитячій республіканській клінічній лікарні помер чотирирічний хлопчик з села Нові Салман Алькеевского району Татарстану. Причиною смерті дитини стала алергічна реакція на препарат для наркозу.

medportal.ru