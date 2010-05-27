Від сварок батьків хворіють діти

Психічними відхиленнями і затримками в розвитку можуть загрожувати дітям сцени сімейного насильства. До таких невтішних висновків прийшла група японських і американських учених в результаті недавніх досліджень, що проводилися в рамках спільної наукової роботи Інституту Кумамато /Японія/ і Університету Гарвард /США/. Інформація, що поступає в головний мозок за допомогою візуального контакту з навколишнім світом, чинить на "сіру речовину" дитини, що не змыцныла, дуже сильний тиск. А переживання, що супроводжуються "картинкою насильства", і зовсім можуть завдати непоправного збитку дитячому здоров`ю.

У своєму дослідженні, фахівці двох країн порівняли кору головного мозку у дітей, які з ранніх років ставали свідками постійних сварок і рукоприкладства між батьками, з мозком тих підлітків, чиє дитинство проходило тихо і спокійно. За одержаними даними виявилось, що об`єм кори головного мозку перших на 20 проц. менший, ніж у "щасливих" дітей, а швидкість кровообігу в одній півкулі мозку у очевидців домашнього насильства на порядок вища. Подібні зміни в структурі центрального відділу нервової системи неминуче приводять до фізичних відхилень і гальмування в розвитку.

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