У Києві будуть нові правила виклику "швидкої"?

Депутати Київської міської ради прийняли за основу нові правила виклику громадянами бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги, а також спеціалізованої психіатричної допомоги, дільничних лікарів-терапевтів, педіатрів та спеціалістів амбулаторно-поліклінічних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало сьогодні на засіданні Київради 105 зі 111 присутніх у залі депутатів.

Проект рішення представляла депутатам керівник постійної комісії Київради з питань медицини, заступник голови міськдержадміністрації Алла ШЛАПАК.

Вона зазначила, що правила виклику бригад швидкої та медичної допомоги затверджувались у 1913 і 1947 роках, й робота цих служб ґрунтується на цих правилах. На сьогодні, за словами А.ШЛАПАК, є нагальна потреба переглянути ці правила та привести їх у відповідність до нових нормативних актів та законодавства України, зокрема, щодо єдиного підходу у наданні медичної допомоги.

А.ШЛАПАК повідомила, що у розроблених нових правилах враховані стандарти, що діють при наданні медичної допомоги в країнах Євросоюзу, Росії та Білорусі, а також захищають права медичних працівників.

На зауваження представників фракції БЮТ щодо окремих пунктів цих правил, згідно з якими працівники служби медичної допомоги мають право не виїжджати на виклики, наприклад, при наявності лише підвищеної температури або при травмуванні людини, або ураженні її струмом, А.ШЛАПАК роз’яснила, що йдеться лише про розмежування викликів між швидкою допомогою та невідкладною допомогою. Вона зазначила, що в місті діє єдиний диспетчер за номером телефону 103, який приймає виклики і не відмовляє у виїзді лікарів, а лише спрямовує виклик відповідній службі, враховуючи розмежування за видами медичної допомоги.

У свою чергу, депутати від Блоку Кличка зауважили, що підготовлений проект рішення був розданий депутатам лише сьогодні, й вони не встигли його вивчити.

З огляду на це депутати запропонували ухвалити документ за основу, і протягом найближчих тижнів опрацювати його в комісіях, внести необхідні зауваження та пропозиції і прийняти в цілому на наступній сесії Київради 3 червня. Також депутати запропонували оприлюднити проект нових правил на сайті мерії, щоб кияни могли ознайомитися з ними. Київрада підтримала цю пропозицію.