Чи можна їсти м'ясо "з кров'ю"?

Сирий продукт — джерело потенційної небезпеки. Якщо йдеться про м`ясо, то хвороботворні мікроорганізми можуть забруднити його ще під час життя тварини, проникнувши з підстилки, з води або сусідів по стійлу. Або вже після — при обробленні туші і транспортуванні продукту в магазин.

Звичайно, серед сучасних міських жителів не так багато любителів їсти сире м`ясо. Але багато хто любить біфштекси, ростбіфи або стейки слабкого просмажування — «з кров`ю». Насправді, йдеться зовсім не про залишки крові (вона віддаляється з туші при забої), а про сирий м`ясний сік, який виділяється з волокон м`язової тканини.

З погляду гігієни, такі м`ясні страви, приготовані в умовах нормального ресторану, особливої небезпеки не несуть. М`ясо від здорової тварини, узяте з великого шматка туші, усередині мікробів практично не містить. Всі основні мікроби-забруднювачі знаходяться на поверхні м`яса. І, коли воно проходить термічну обробку зовні, мікроби успішно знищуються.

Проте всі продукти «з кров`ю» треба подавати на стіл і з`їдати відразу після приготування. Інакше мінімум мікробів, що щасливо уцілів при приготуванні, розмножиться під час зберігання. Ось тоді продукт стає по-справжньому небезпечним: мікроорганізми продукують таку кількість токсинів, що з ними не зможе впоратися навіть подальше розігрівання.

Світлана Шевельова takzdorovo.ru