У Рівному схвалили програму боротьби з онкозахворюваннями

Рівненська обласна рада схвалила програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, на реалізацію цієї програми буде виділено 13 млн. 48 тис. грн., більшість з яких планується спрямувати на закупівлю медичного обладнання.

Необхідність прийняття такої програми викликана зростанням захворюваності та смертності від раку у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією у регіоні та значним старінням населення.

За даними медиків, у Рівненській області щороку діагностується майже три тисячі випадків злоякісних новоутворень. У структурі захворюваності чоловічого населення перші п’ять місць займають злоякісні пухлини легень, шлунка, шкіри, передміхурової залози, прямої кишки. У жінок перші п’ять місць займають: рак молочної залози, шкіри, тіла матки, шлунка, ободової кишки.

Майже 2 тисячі жителів області щороку помирають від раку, причому до 35% померлих від раку – особи працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається високим відсоток (32-34%) онкологічних хворих, які помирають упродовж одного року після встановлення діагнозу. У розвинених країнах світу цей показник не перевищує 25-30%.

Нині в області проживає майже 17,2 тисяч людей, які в той чи інший час перенесли онкологічне захворювання.

Серед шляхів реалізації програми, прийнятої обласною радою, зокрема, впровадження заходів, спрямованих на своєчасне виявлення онкологічних захворювань, зниження смертності та інвалідності населення внаслідок онкологічних захворювань та зменшення поширеності захворюваності.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів різних рівнів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Також Рівненська обласна рада рекомендувала районним та міським радам спільно з райдержадміністраціями та виконкомами рад міст обласного значення розробити та затвердити відповідні місцеві програми та забезпечити повне і своєчасне їх виконання.