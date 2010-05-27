Захистіть Київський ендокринологічний центр від знищення

Медики та профспілки закликають владу та громадськість захистити Київський міський клінічний ендокринологічний центр від незаконних дій міської влади столиці.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили заступник головного лікаря центру Тетяна ШУДРА та голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

Т.ШУДРА підкреслила, що центр надає висококваліфіковану допомогу всім, хто має проблеми з ендокринною системою. Щороку в центрі отримують медичну допомогу понад 10 тис. осіб з усіх регіонів України, ще більш як 50 тис. осіб отримують кваліфіковані консультації.

Вона розповіла, що без відома керівництва лікарні 22 квітня цього року “Київжитлоспецексплуатацією” було видано наказ про відчуження у Київського міського клінічного ендокринологічного центру головного корпусу, розташованого у Києві на вул. Рейтарській, 22, А, площею 3291 кв. м. з подальшою передачею цього приміщення Білоцерківському благодійному фонду “Сприяння”. При цьому лікар зазначила, що в головному корпусі знаходяться всі комунікації, їдальня та багато іншого, без чого центр працювати не зможе.

М.ВОЛИНЕЦЬ додав, що 29 квітня це рішення було затверджено на засіданні Київської міської ради з голосу та без обговорення.

“Зрозуміло, якщо це приміщення буде вилучено, то буде паралізовано роботу всього центру... зрозуміло, що це кримінал”, - зауважив голова профспілки.

Він розповів, що колектив та пацієнти центру направили звернення до Президента, прем’єр-міністра та народних депутатів з проханням втрутитись в цю цитацію й не допустити знищення центру.

Із закликом до громадськості підтримати лікарню виступила на прес-конференції й пацієнтка Валентина МАКАРЧИКОВА. “Я благаю вас не залишатися осторонь, не дайте пустити під укіс нашу лікарню”, - наголосила вона. Пацієнтка надала високу оцінку роботі центру, зауваживши, що його лікарі надають висококваліфіковану допомогу, не вимагаючи за це грошей.

В.МАКАРЧИКОВА висловила думку, що насправді мова йде не про передачу приміщення у центрі Києва благодійному фонду, який би міг розташуватись і в Білій Церкві, а про продаж та оренду приміщення під офіси та магазини. Вона закликала депутатів Київради схаменутися й скасувати своє рішення щодо відчуження головного корпусу лікарні.

Голова Вільної профспілки медичних працівників України Олег ПАНАСЕНКО підкреслив, що його профспілка звернулась до Генеральної прокуратури з проханням перевірити законність рішення Київради, а також законність діяльності благодійного фонду, якому планують передати будівлю. Він зауважив, що відповідно до законодавства, київська влада мала провести консультації з цього приводу з профспілкою, оскільки всі працівники центру є її членами. “Влада мала отримати наш дозвіл, а цього зроблено не було”, - зауважив О.ПАНАСЕНКО.

Він не виключив, що у разі відсутності реагування профспілка закличе всіх лікарів вийти на акції протесту, щоб захистити лікарню. “Поки ми просимо владу сісти за стіл переговорів, але ми вміємо й вимагати”, - наголосив голова медичної профспілки.

О.ПАНАСЕНКО підкреслив, що влада, замість відчуження майна лікарні, мала б провести реконструкцію цієї будівлі, як це й було заплановано раніше.