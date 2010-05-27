Прикарпаття: зібрано 160 тис для дитячих лікарень

Громада Прикарпаття під час благодійної акції «Серце до серця» зібрала понад 160 тис. грн. на закупівлю обладнання для дитячих медичних закладів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у справах сім`ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації.

За даними управління, протягом травня цього року в районах та містах області проходила всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця», метою якої був збір коштів на закупівлю для кожного регіону України медичного обладнання, яке передадуть дитячим медичним закладам (неонатальним центрам). Також акція проводилась з метою розвитку та популяризації молодіжного волонтерського руху, утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді, впровадження програми діагностики, лікування та реабілітації дітей.

Станом на 26 травня, за попередніми підрахунками, в рамках проведення благодійної акції «Серце до серця» на території області зібрано кошти на загальну суму більш як 160 тис. грн.

У районах та містах області в рамках благодійної акції з 3 по 23 травня 2010 року проведено низку спортивних змагань, конкурсів плакатів, малюнків, ігротек, благодійних концертів, фестивалів, форумів, під час яких волонтери здійснювали збір та перерахування коштів на спеціально відкритий розрахунковий рахунок.

Довідка УНІАН. За підсумками проведення у 2009 році всеукраїнської акції «Почуйте всі!» з допомоги дітям з вадами зору, яка проводилась всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» за участю Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Івано-Франківська область зайняла 5-те місце із 27-ми територіальних одиниць держави із зібраними коштами у сумі 156 971, 54 грн. Загалом під час цієї акції зібрано 2 733 192,39 грн.

За підсумками минулорічної акції 18 лютого 2010 року Мін’сім’ї передало обласній дитячій клінічній лікарні медичне обладнання для надання безкоштовної допомоги дітям з вадами зору.