Ціна життя трирічної Настусі – 10 000 євро!
Гроші треба зібрати за тиждень
Настуні Черепенко – три роки. Рік тому дівчинка поборола страшну хворобу – рак. Вона пройшла через хіміотерапію і пересадку кісткового мозку. Здавалося б, все позаду. Але хвороба повернулася. У Настуні – пухлина головного мозку. Врятувати дівчинку може тільки термінова операція. Її вартість у польській клініці – 10 000 євро. І для того, щоб зібрати ці гроші, у батьків є всього тиждень!
Допоможіть врятувати Настуню! Кожен навіть найменший внесок може стати вирішальним!
На Івано-Франківщині мешкає півтора мільйона людей. Якщо кожен сотий перерахує хоча гривню, Настуня отримає шанс на одужання!
Телефон мами Наталі: 050 980 94 05
Реквізити, за якими можна перерахувати допомогу:
Приватбанк
МФО 305299
ЕДРПОУ 14360570
Рахунок № 29244825509100,
№ картки 6762462039991408
Отримувач: Черепенко Наталя Володимирівна