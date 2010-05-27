Ціна життя трирічної Настусі – 10 000 євро!

Настуні Черепенко – три роки. Рік тому дівчинка поборола страшну хворобу – рак. Вона пройшла через хіміотерапію і пересадку кісткового мозку. Здавалося б, все позаду. Але хвороба повернулася. У Настуні – пухлина головного мозку. Врятувати дівчинку може тільки термінова операція. Її вартість у польській клініці – 10 000 євро. І для того, щоб зібрати ці гроші, у батьків є всього тиждень!

Допоможіть врятувати Настуню! Кожен навіть найменший внесок може стати вирішальним!

На Івано-Франківщині мешкає півтора мільйона людей. Якщо кожен сотий перерахує хоча гривню, Настуня отримає шанс на одужання!

Телефон мами Наталі: 050 980 94 05

Реквізити, за якими можна перерахувати допомогу:

Приватбанк

МФО 305299

ЕДРПОУ 14360570

Рахунок № 29244825509100,

№ картки 6762462039991408

Отримувач: Черепенко Наталя Володимирівна