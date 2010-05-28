Шоколад омолоджує організм

Чорному шоколаду давно приписують цілющі властивості: приміром, він допомагає знизити артеріальний тиск і знижує ризик розвитку інсультів завдяки високому рівню корисних для організму антиоксидантів. Виробники шоколаду зі Швейцарії створили новий батончик, який, за їхніми словами, здатний запобігти появі зморшок і уповільнити процес старіння.

Якщо щодня з`їдати близько 20 грам спеціального, насиченого флаванолами шоколаду, ваша шкіра буде виглядати молодшою і здоровішою: антиоксиданти зроблять її більш еластичною і поліпшать водний обмін. Творці нового продукту придумали, яким чином можна зберігати флаваноли, що містяться в какао, під час процесу приготування шоколадних батончиків.

Куріння, вихлопні гази, кофеїн і нестача сну - ось чинники, що впливають на утворення в організмі вільних радикалів, які й ушкоджують клітини і прискорюють процес старіння. Флаваноли здатні уповільнити шкідливий вплив вільних радикалів. У цьому і полягає принцип дії нового шоколаду.

Деякі експерти, однак, сумніваються щодо позитивного впливу флаванолів на шкіру.

"У нас досить багато доказів того, що флаваноли какао корисні для кровотоку. Вони знижують тиск і допомагають запобігати серцево-судинним захворюванням. Але їхній вплив на шкіру і інтелект поки не вивчені. У нас є деякі дані, але вони менш послідовні. Можливо, це тільки наслідок поліпшення кровообігу ", - діляться роздумами вони.

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