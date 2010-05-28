Інспектори ЄС перевірили птахівницькі підприємства в Україні

Інспектори директорату САНКО (Генеральний директорат Європейської комісії з питань охорони здоров`я й захисту прав споживачів) завершили інспекцію птахівницьких підприємств в Україні.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Державного комітету ветеринарної медицини України Володимир ГОРЖЕЄВ.

«Завершився візит інспекторів директорату САНКО, які інспектували українські птахофабрики і переробні підприємства», – сказав він.

За словами В.ГОРЖЕЄВА, місія працювала в Україні близько двох тижнів і провела інспекцію птахівницьких підприємств: з виробництва м`яса птиці, гусячої печінки, яєчного і білкового порошку.

В.ГОРЖЕЄВ відзначив, що метою візиту місії була оцінка Державної служби ветеринарної медицини на предмет того, чи може вона проводити належним чином контроль і чи відповідає цей контроль європейському рівню. При цьому він додав, що інспектори мають намір підготувати попередній звіт впродовж 25 робочих днів.