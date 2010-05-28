Плід, що підвищує тонус шкіри

Фахівці з Міжнародної Асоціації косметологів провели ряд досліджень і заявили, що авокадо найкраще сприяє підвищенню тонуса шкіри. У цьому тропічному фрукті міститься велика кількість корисних речовин.

Так, авокадо багатий на вітаміни Е, А, D, К, групи В, міддю, а також на залізо, фолієву кислоту. Жири, що входять до його складу, подібні до підшкірного жиру і тому дуже добре засвоюються організмом.

Авокадо необхідно не тільки вживати в їжу, але й регулярно користуватися косметикою на основі цього фрукта. Фахівці радять робити маски з м`якоті авокадо 2-3 рази на тиждень. Такі процедури покращують колір обличчя, знімають подразнення і запобігають появі зморшок.

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