7 кг за тиждень: суперкорисна сирна дієта

Це швидка дієта, для любителів молочних виробів і просто для тих, хто хоче швидко схуднути, не шкодячи організму.

Цю дієту можна рекомендувати для жінок передклімактеричного віку.

Вона дуже багата кальцієм. На цій швидкої дієті, можна скинути від 3-7 кг за тиждень не завдаючи шкоди організму.

На дієті дуже важливо пити багато рідини.

Сніданок:

2 шматочки хліба малокалорійні

2 ложки сметани (до 5% жирності)

Гарячий напій без цукру і зі знежиреним молоком

Другий сніданок:

Яблуко

Пиття без цукру

Обід:

125 гр сиру не більше 5%

2 склянки варених макаронів зі сметаною не більше 5%

Можна дозволити собі що-небудь солодке або солоне

Полудень:

2 рисові хлібці

Шматочок кавуна або дині

Пиття без цукру

Вечеря:

2 шматочки малокалорійних хлібців

1 трикутник плавленого сиру (типу Віола)

Йогурт до 1.5% жирності

Овочевий салат

1 ложка пасти з кунжутного насіння (або замінити іншим продуктом, що містить таку ж кількість калорій 45-55ккл.)

Пиття без цукру

Перед сном:

Фруктовий йогурт

Пиття

Протягом дня випити 0.5 склянки знежиреного молока і 2-2.5 літра води або трав`яний чай без цукру.

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