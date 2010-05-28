7 кг за тиждень: суперкорисна сирна дієта
Багата на кальцій
Це швидка дієта, для любителів молочних виробів і просто для тих, хто хоче швидко схуднути, не шкодячи організму.
Цю дієту можна рекомендувати для жінок передклімактеричного віку.
Вона дуже багата кальцієм. На цій швидкої дієті, можна скинути від 3-7 кг за тиждень не завдаючи шкоди організму.
На дієті дуже важливо пити багато рідини.
Сніданок:
2 шматочки хліба малокалорійні
2 ложки сметани (до 5% жирності)
Гарячий напій без цукру і зі знежиреним молоком
Другий сніданок:
Яблуко
Пиття без цукру
Обід:
125 гр сиру не більше 5%
2 склянки варених макаронів зі сметаною не більше 5%
Можна дозволити собі що-небудь солодке або солоне
Полудень:
2 рисові хлібці
Шматочок кавуна або дині
Пиття без цукру
Вечеря:
2 шматочки малокалорійних хлібців
1 трикутник плавленого сиру (типу Віола)
Йогурт до 1.5% жирності
Овочевий салат
1 ложка пасти з кунжутного насіння (або замінити іншим продуктом, що містить таку ж кількість калорій 45-55ккл.)
Пиття без цукру
Перед сном:
Фруктовий йогурт
Пиття
Протягом дня випити 0.5 склянки знежиреного молока і 2-2.5 літра води або трав`яний чай без цукру.