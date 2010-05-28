Творча «шизофренія»: хвороба чи норма?

Вивчаючи рецептори мозку, дослідники Каролінського інституту довели, що система допаміну D2 здорових і дуже творчих людей має схожість з системою шизофреніків. Мало того, дослідники упевнені, що творчий потенціал розвивається саме в тих людей, в сімейній історії яких були родичі зі психічними проблемами. Також він підвищує ризик шизофренії та біполярного розладу. А все тому, стверджують вчені, що певні психологічні риси, такі як, приміром, уміння придумувати незвичайні асоціації, властиві творчим особистостям, властиві й шизофренікам.

Але вченим не вдалося розшифрувати зв`язок повністю, вони тільки виявили, що гени рецептора допаміну пов`язані зі здатністю до розгалуженого мислення. За допомогою психологічних тестів вони вимірювали творчий потенціал, визначаючи здібності людини. Результати показали, що у творчих людей з високими результатами в тестах була низька щільність рецепторів допаміну D2 в таламусі. У шизофреніків, як відомо, щільність D2 також низька, що й пояснює зв`язок між психічною хворобою і творчим потенціалом.

Таламус служить своєрідним реле, фільтруючим інформацію до її надходження в кору мозку, де відбувається судження. Зменшення кількості рецепторів, відповідно, призводить до зниження якості фільтра, тому як з таламуса надходить насичений потік інформації.

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