Лікують... сирі шампіньйони

У Японії росте такий гриб - опеньок маітаке або ж королівський гриб, який має унікальні лікувальні властивості. Він є зброєю номер один у боротьбі проти високого тиску! А також цей гриб надає настільки потужну підтримку імунітету, що той сам може впоратися з раком. Фахівці пояснюють ці чудодійні властивості маітаке великим вмістом антиоксидантів в останніх. А як ми знаємо, антиоксиданти захищають клітини від негативного впливу вільних радикалів і можуть стимулювати імунну систему людини.

Мабуть, натхненний цим дослідженням, Жан-Мішель Саво з Національного інституту сільськогосподарських досліджень (Франція), вирішив протестувати на «антиоксидантни» добре відомі нам печериці. І виявилося, що цей звичний для нас гриб містить на порядок більше цих речовин, ніж маітаке!

У висновку вчений додав: «Печериці набагато доступніші нам, і дуже добре, що вони можуть стати основою харчування практично для будь-якого».

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