Раки заражають паразитами

Декілька випадків рідкісного паразитарного захворювання - парагонимозу - були зафіксовані у жителів США, повідомляє Physorg. Фахівці Медичної школи Вашингтонського університету з`ясували, що хворі вживали в їжу раків, які є проміжними господарями паразитів.

Шість випадків парагонимозу виявлено у жителів штату Міссурі за останні три роки. При цьому три випадки захворювання зафіксовано з вересня 2009 року, останній з яких - в квітні 2010 року. За весь попередній час спостереження в Північній Америці було зареєстроване лише сім випадків зараження паразитичними черв`яками Paragonimus kellicotti.

Парагонімоз рідко приводить до смерті хворих і легко піддається лікуванню. Проте захворювання зустрічається в США настільки рідко, що медики не змогли відразу поставити правильний діагноз. Американці, що в результаті заразилися, одержували лікування від інших захворювань, зокрема пневмонії. Одному з пацієнтів лікарі навіть видалили жовчний міхур.

Парагонімоз - захворювання, що викликається паразитичними пласкими черв`яками роду Paragonimus. Людина зазвичай заражається при вживанні крабів і раків, що містять личинки паразитів. Личинки проникають крізь стінку кишечника в черевну порожнину, а потім проходять крізь діафрагму, входячи в плевру і паренхіму легенів. Приблизно у 30 відсотків госпіталізованих хворих паразити проникають в інші органи, зокрема головний мозок. Симптомами захворювання є кашель, задишка, кровохаркання, лихоманка, біль у грудях.

newsland.ru