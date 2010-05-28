Чи спростують німці "кукурудзяний" діоксиновий скандал

Україна наполягатиме на спростуванні німецькою стороною причетності української кукурудзи до діоксинового скандалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК.

За його словами, Україна отримала офіційні результати досліджень, згідно з якими діоксин в українській кукурудзі, що відправлялася на експорт до Нідерландів, а пізніше потрапила до Німеччини, не виявлено.

«Вже є офіційний документ. Ми даватимемо (інформацію – УНІАН) і в посольство Німеччини, і в німецько-українське об`єднання «Аграрний діалог». Почнеться робота за дипломатичними каналами. Хай вони спростують інформацію (про причетність української кукурудзи – УНІАН). Ми вважаємо, що в цій ситуації спростування дуже важливе, оскільки нам необхідно нарощувати експортний потенціал», – сказав І.ДЕМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, українська і голландська лабораторії не виявили діоксину в зразках української кукурудзи.

На доручення міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА була створена комісія зі з`ясування причин інциденту з українською кукурудзою, що була поставлена через Нідерланди до Німеччини.

Члени комісії вилучили чотири зразки, що перебували на зберіганні в Херсонській обласній державній хлібній інспекції. Зразки було направлено до Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.Медведя для дослідження на вміст діоксину і фурану. За попередніми даними інституту, діоксину у фуражній кукурудзі не виявлено, дослідження на вміст фурану триває.

Крім того, чотири зразки фуражної кукурудзи українського походження було досліджено в Нідерландах (International Laboratories TLR, Роттердам). Згідно з відповідними аналітичними звітами, діоксину і поліхлорованих біфенілів (PCBs) у них не виявлено.

На сьогоднішній день, за повідомленням ТОВ «АГРО-МААС Україна», кур`єрською службою додатково відправлені зразки кукурудзи для проведення повторних лабораторних досліджень в лабораторіях TLR (Роттердам) і Eurofins (Гамбург).

Паралельно Мінагрополітики і Держкомветмедицини також розслідують обставини постачання до Нідерландів кормів українського виробництва. Вже встановлено, що партія кукурудзи фуражної (власник НВПП «ДНІПРО-2») супроводжувалася документально на належному рівні – ветеринарним свідоцтвом, виданим на підставі експертного висновку Херсонської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини. Вантаж кукурудзи 3-го класу також супроводжувався сертифікатом якості, виданим Херсонською обласною державною хлібною інспекцією.

Нагадаємо, європейські ЗМІ поширили інформацію про те, що в торгових мережах Німеччини виявлено курячі яйця з вмістом діоксину. При цьому прозвучали звинувачення на адресу України, яка нібито поставляла заражену цією речовиною кукурудзу, що в результаті призвело до так званого діоксинового скандалу.

В інформації про виявлення діоксину в кормах для курей, що надійшла за системою швидкого сповіщення Європейської комісії, наголошувалося, що Україна є одним з постачальників фуражного зерна (кукурудза) до Нідерландів, відповідно, є вірогідність використання його для годування птиці. Також повідомлялося, що за результатами розслідування, проведеного держорганами Нідерландів, джерелом забруднення кормів діоксином є фуражна кукурудза, що поставлялася українським експортером – науково-виробничим приватним підприємством «ДНІПРО-2» (Херсон), а імпортерами цієї продукції були дві компанії з Нідерландів – Meunerie Liegeois B.V і Doens Food Ingredients B.V.