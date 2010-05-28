Президент презентує програму реформ медицини

10:52, 28 травня 2010
Країна
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Наступного тижня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує презентувати програму реформування медичної сфери до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО на всеукраїнській нараді з актуальних питань реформування та розвитку галузі охорони здоров’я України, що відбулась сьогодні у Житомирі.

За його словами, за останні роки влада неодноразово безрезультатно намагалася реформувати систему охорони здоров’я України. На думку В.СЕМИНОЖЕНКА, у цій роботі не було системності та послідовності. Натомість "нинішній уряд підготував системний проект реформ в Україні до 2015 року, який містить і згадану програму, і презентує його найближчим часом, найшвидше - на наступному тижні", - заявив він.

В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що згадану програму реформи медичної сфери погоджено на всіх рівнях виконавчої влади та фахівцями світового рівня.

Віце-прем’єр-міністр України також пояснив необхідність проведення реформ у медицині.

"Україна зараз входить в інший економічний простір, аніж це було 10 років тому. Якщо раніше було первинним наявність для країни економічної бази, то зараз це наявність людського капіталу держави, в основу якого входить стан здоров’я людей ", - наголосив В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він також повідомив, що "розрахункові обсяги фінансування програми становлять 3 млрд. 417 млн. грн."

В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що заходи програми реформування медицини будуть спрямовані на значне зменшення показників смертності людей, покращення стану матеріального забезпечення медичних закладів, підвищення зарплати лікарів тощо.

 

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