Пізнє перерізання пуповини корисне

Співробітники Університету Південної Флориди (США) рекомендують не перерізувати новонародженому пуповину відразу після появи на світ. На думку дослідників, якщо дати пуповині відпульсувати, дитина одержить від матері більше життєво необхідних стовбурових клітин і поживних речовин.

Чим більший проміжок часу між передавленням пуповини і її перерізанням, тим більше крові поступає в дитячий організм і тим більше «подарунків» у вигляді стовбурових клітин передає дитині матір, вважають учені. Під час пологів плацента і пуповина починають скорочуватися і постачати кров в організм малюка. Як тільки пульсація припиняється, і пуповина розслабляється, її можна перерізувати.

Сьогодні в західних країнах пуповину перерізують дуже швидко. Як наслідок, немовля позбавляється цінної пуповинної крові, що в результаті може привести до розвитку анемії — захворювання, викликаного браком червоних кров`яних тілець. Цікаво, що в деяких культурах пуповині дають можливістьвисохнути і відпасти природним чином, тобто через 2-3 дні після появи дитини на світ.

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