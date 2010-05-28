Тварини передбачають землетруси

Китайці стверджують, що слід уміти слухати і бачити природу. Адже, її мешканці можуть своєю поведінкою розповісти багато чого людині і навіть попередити про стихійні лиха, що насуваються, зокрема землетруси. Як повідомила газета "Чайна дейлі", в цьому напрямі активно працює сейсмологічне управління східної китайської провінції Шаньдун в крупному порту Циндао.

За словами представника сейсмоуправління Го Юйгуя, це - зоопарки, звіринці, селянські господарства і центри по розведенню звірів, працівники яких пильно стежать за тим, чи не з`явилося що-небудь дивне в звичках їх підопічних, що часто може говорити про стихію, що наближається.

Сейсмологам допомагають навіть павичі. Одним словом, спостереження за поведінкою тварин - одна із сторін роботи по прогнозуванню землетрусів. Всі повідомлення порівнюються з даними наукових приладів. За словами газети, в лютому 1975 року таким чином фахівці передбачили землетрус силою 7,3 балу за шкалою Ріхтера в Хайчене в північно-східній китайській провінції Ляонін. За 13 годин до удару підземної стихії була проведена масова евакуація жителів.

Тим часом, ні тварини, ні наукова апаратура, не змогли наперед попередити про землетрус в липні 1976 року в Таншані /провинция Хэбэй/, розташованому в ста з гаком кілометрів від Пекіна. Підземний удар досяг 8,2 балів за шкалою Ріхтера. Потім відбулося декілька афтершоків магнітудою 7,1. В результаті загинуло більш як 242 тис. осіб.

ami-tass.ru