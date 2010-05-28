Дієта для серця

У цієї дієти є два кити - насичення організму необхідною кількістю мікроелементів і вітамінів. МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Калій — головний мікроелемент серцево-судинної системи. Він регулює серцевий ритм, покращує діяльність серцевого м`яза, знижує кров`яний тиск і сприяє виведенню надмірної рідини з організму. Джерела калію — абрикоси, чорнослив, курага, родзинки, плоди шипшини, практично всі крупи, картопля в мундирі, морква, капуста, гарбуз, редька, буряк, салат, свіжі шампіньйони, горох, квасоля.

Кальцій. Цей мікроелемент входить до складу одного з білків, що регулює кров`яний тиск. Крім того, кальцій виводить з організму поганий холестерин. Джерела кальцію — нежирне молоко, кисломолочні продукти, сири, риба і морепродукти.

Магній. Солі магнію мають судинорозширювальну дію, сприяють профілактиці спазмів судин і м`яко знижують тиск. Більше всього магнію в житньому і пшеничному хлібі з висівками, вівсяній, пшоняній, ячній, гречаній кашах, в буряці, моркві, салаті, петрушці, гарбузі.

ВІТАМІНИ

Вітаміни групи В. Головні вітаміни для людей із захворюваннями серцево-судинної системи. Так, вітамін В1 бере участь в регуляції скорочення серцевого м`яза. Вітамін В6 знімає спазми судин, нормалізуючи кровопостачання серця. Вітамін В12 і фолієва кислота перешкоджають утворенню гомоцистеїну (амінокислота, циркулююча в крові, підвищує ризик закупорки судин). Кращі джерела вітамінів групи В — темно-зелені листові овочі і боби (горошок і стручкова квасоля), риба, цілісне зерно, соя, фрукти і овочі.

Вітамін А. У формі антиоксиданту бета-каротину зміцнює стінки капілярів. Його багато в моркві, салаті, петрушці, зеленій цибулі, шипшині, абрикосах, обліписі.

Вітамін Е. Вітамін є антиоксидантом, який протидіє шкідливим наслідкам окислення деяких продуктів обміну, зокрема жирів. Він не дає поганому холестерину окислюватися і перетворюватися на форму, яка легко осідає на стінках судин. Крім того, вітамін Е перешкоджає згортанню крові, що загрожує тромбозом.

Правда, джерел цього вітаміну, які не містять небезпечних жирів, не так вже й багато. Можна порекомендувати пророщену пшеницю, манго, спаржу, цільнозернові пластівці.

Вітамін D сприяє зниженню кров`яного тиску. Його джерела — кисломолочні продукти, сири, печінка риб (тріски і палтуса, оселедця, скумбрії, тунця, макрелі), продукти моря.

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