У Донецьку впроваджується проект розвитку дитячої кардіохірургії

У Донецьку розроблений і впроваджується проект розвитку дитячої кардіохірургії вартістю 4 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, сьогодні у відділенні дитячої кардіохірургії немає своєї операційної і реанімації. Дитячі і дорослі кардіохірурги роблять операції по черзі на одному операційному столі. Дитячій кардіохірургії відведено всього два реанімаційні ліжка. З метою вирішити цю проблему і був розроблений проект розвитку даного напряму медицини.

В ОДА зазначили, що місія проекту: забезпечити дітей східного регіону України можливістю одержувати медичну допомогу при вроджених вадах серця будь-якої складності, будь-якого віку. Метою проекту є будівництво корпусу (прибудови) загальною площею 2,5 тис. кв.м для розміщення в ньому відділення на 20 ліжок, операційної, палати інтенсивної терапії і кабінету ехокардіографії. Вартість проекту в цілому складе 4 млн. дол., із запланованої суми 2,4 млн. дол. підуть на медобладнання, а 1,6 млн. дол. - на будівництво та облаштування будівлі.

Вже до кінця травня 2010 планується провести роботу над проектно-дозвільною документацією; з червня 2010 по травень 2012 – провести будівельні та облаштувальні роботи і 1 червня 2012 року – ввести в експлуатацію.

На даний момент проект підтримується Академією медичних наук, вже одержано 400 тис. дол. - це 10% загальної вартості проекту.

За інформацією прес-служби, залишилося залучити 30 партнерів для фінансової підтримки проекту: 120 тис. дол. від кожного партнера, тобто, 24 місяці по 5 тис. доларів.

В ОДА нагадали, що Донецький центр дитячої кардіохірургії з 2006 року збільшив кількість проведених операцій утричі – до 125 операцій у 2008 році, 72 з них на відкритому серці, 42 - у дітей до року. Фахівці центру підвищують кваліфікацію в США і Європі. Всього в Україні існує 5 центрів дитячої кардіохірургії: у Києві, Донецьку, Одесі та Львові, які проводять близько 2,5 тис. операцій на рік.