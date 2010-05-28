Тернопільщина: дощ та град пошкодили дахи та вікна
15:26, 28 травня 2010Країна
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200 житлових будинків с. Коропець
У с. Коропець Монастириського району Тернопільської області внаслідок сильного дощу та граду більш як на 200 житлових будинках пошкоджено покрівлю та вікна.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, також завдано збитків сільськогосподарським посівам. Жертв і постраждалих серед населення немає. Збитки уточнюються. На місці працюють представники райдержадміністрації та оперативна група Головного управління МНС у Тернопільській області.
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