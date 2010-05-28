Херсонщина: в оздоровчих закладах – порушення
19:09, 28 травня 2010Країна
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Дані Держгірпромнагляду
В оздоровчих закладах Херсонської області виявлено близько 500 порушень законодавства з охорони праці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі установи територіального управління Держгірпромнагляду, інспекторами обстежено близько 50 оздоровчих установ. Серед основних порушень, виявлених наглядовцями – зберігання газових балонів з порушенням вимог нормативно-правових актів.
З точки зору спеціалістів Держгірпромнагляду найбільш ретельно до підготовки своїх установ до оздоровчого сезону підходять керівники Скадовського та Генічеського районів.
Найгірше ставлення до безпеки курортної інфраструктури у Голопристанському районі.
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