Херсонщина: в оздоровчих закладах – порушення

В оздоровчих закладах Херсонської області виявлено близько 500 порушень законодавства з охорони праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі установи територіального управління Держгірпромнагляду, інспекторами обстежено близько 50 оздоровчих установ. Серед основних порушень, виявлених наглядовцями – зберігання газових балонів з порушенням вимог нормативно-правових актів.

З точки зору спеціалістів Держгірпромнагляду найбільш ретельно до підготовки своїх установ до оздоровчого сезону підходять керівники Скадовського та Генічеського районів.

Найгірше ставлення до безпеки курортної інфраструктури у Голопристанському районі.