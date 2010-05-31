У херсонських вишах продаватимуть засоби контрацепції

Херсонський благодійний фонд «Мангуст», за фінансової підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» ініціював проект, у рамках якого у херсонських вищих навчальних закладах будуть встановлені «кондомати» – спеціалізовані точки розповсюдження засобів контрацепції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі фонду «Мангуст», таким чином планується знизити рівень розповсюдження ВІЛ-інфекції серед студентів.

Планується, що 8 автоматів буде встановлено у Херсонському державному аграрному університеті, Херсонському національному технічному університеті, Херсонському економіко-правовому інституті та Херсонському державному університеті.

Ціна упаковки презервативів у «кондоматах» становитиме від 10 до 19 грн., залежно від виробника і рівня якості. Однак організатори акції переконані, що вартість засобів контрацепції в автоматах буде на 10-15% нижча за ціну в аптеках.

Довідка УНІАН. За даними мерії Херсона, в обласному центрі протягом 2009 року кількість ВІЛ-інфікованих порівняно з показниками 2008 року зросла на 5,8%. Кількість ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку, становила торік 212,6 випадків на 100 тис. населення проти 200,9 випадків у 2008 році.