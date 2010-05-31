Лимони руйнують камені в нирках

У результаті проведеного експерименту під керівництвом доктора Роджера Сюра з Центру лікування нирковокам`яної хвороби при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго з`ясувалося, що вживання натурального напою, приготованого з лимонів, допомагає позбавитися каменів в нирках.

Професор упевнений, що цей метод нітрохи не гірший, ніж збільшення об`єму рідини, зниження солі, кальцію і білка в раціоні. У його пацієнтів, що щодня випивали натуральний лимонад, приготований з 2 л води і більш як 100 мл відновленого лимонного соку, рівень утворення каменів в нирках знизився з 1,00 до 0,13 каменя на кожного хворого.

Річ у тому, що лимони зі всіх цитрусових мають найвищий по концентрації вміст цитратів (солей і ефірів лимонної кислоти), які природним чином зупиняють утворення каменів в нирках і сечовивідних шляхах.

health.km.ru