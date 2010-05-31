Сьогодні - Всесвітній день без тютюну: Захистити жінок від тютюнової епідемії

З нагоди Всесвітнього дня без тютюну, який проводиться сьогодні, 31 травня 2010 року, ВООЗ вибрала тему "Гендерний чинник і тютюн: особлива увага маркетингу для жінок".

Важливою частиною будь-якої всебічної стратегії по боротьбі проти тютюну є боротьба з тютюновою епідемією серед жінок. Ця тема також підкреслить необхідність того, щоб майже 170 Сторін Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну заборонили всі види реклами, стимулювання продажу і спонсорства тютюну відповідно до їх конституцій або конституційних принципів.

Близько 200 мільйонів з одного мільярда курців в світі – жінки. Тютюнова промисловість наполегливо заманює жінок з тим, щоб розширити свою споживчу базу і замінити тих споживачів, які кидають палити або передчасно вмирають в результаті раку, інфаркту, інсульту, емфіземи або інших хвороб, пов`язаних з тютюном.

Хлопчики і дівчатка починають вживати тютюн з різних причин, і шкідливі наслідки вживання тютюну для жінок відрізняються від таких наслідків для чоловіків. Щорічно в результаті вживання тютюну вмирає приблизно 1,5 мільйона жінок. Розуміння тютюнової епідемії серед жінок і боротьба з нею є важливою частиною будь-якої стратегії по боротьбі проти тютюну.

У центрі уваги Всесвітнього дня без тютюну 2010 року – шкода, що заподіюється жінкам маркетингом тютюну і курінням. В той же час будуть прикладені зусилля до підвищення обізнаності чоловіків стосовно їх відповідальності за те, щоб утримуватися від куріння в місцях, де знаходяться жінки, з якими вони живуть і працюють.

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