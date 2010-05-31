У Запоріжжі у стічному тунелі загинув підліток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в Запоріжжі під час сильного дощу двоє підлітків (1996 р.н.) знаходились біля стічного тунелю діаметром три метри під залізничною колією. Через зливу у тунелі утворилась сильна течія, яка понесла підлітків тунелем та залізобетонним жолобам.

Внаслідок надзвичайної події один підліток загинув, інший вибрався самотужки та був госпіталізований до міської лікарні.

Тіло загиблого піднято на поверхню.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.