84-річний індієць 76 років не торкався до їжі
Учені хочуть зрозуміти феномен
Індієць Прахлад Джані показав всім, що саме йоги якраз ті самі "міцні горішки", які ні за що не розгризти сучасній науці зі всякими аналізами ДНК, томографами і іншим арсеналом мудрованих апаратів і приладів.
84-річний Прахлад Джані - той самий йог з індійського штату Гуджарат, який минулого місяця викликав багато шуму своїм визнанням про те, що 76 років не торкався до їжі. Чим не диво, га? І не менше диво в тому, що витікає з першого - йог востаннє забігав по потребі в туалет у восьмилітньому віці, і було це ще в 1936 році! Сивобородий старий в червоному одязі розповів про це спокійно, як про щось дуже зрозуміле. І на підтвердження правоти його слів узяли і самі собою тут же виразно брязнули один об одного металеві обручі- бласлеті на зморшкуватій руці незвичайного старика, ніби завіривши, що все це свята істинна правда.
Але наука не вірить словам. Останні два тижні поважний Прахлад знаходився на обстеженні в одній з кращих в Індії медичних установ - делійському військовому Інституті фізіології. Світила медицини, нейрофізіологи і просто фізіологи захотіли досліджувати цього феномена, щоб остаточно з`ясувати, диво він чи ні. На їх пропозицію Прахлад погодився з легкістю. А чого йому приховувати, старий знав, що він для науки - клад, але такий, який відкривається не всім і не відразу.
Дійсно, дослідження двох десятків ескулапів і використані ними новітні методики не розкрили таємниці організму йога, а привели лише до нових загадок. Вдалося лише встановити, що Прахлад за своїми біологічними показниками і фізіологією нічим не відрізняється від звичайних людей. Так, він не торкався до їжі всі два тижні, так, він нічого не пив і в клозет не заглядав. До води вдавався тільки під час рідкісних обмивань. Про все це медики заявили в спеціальному протоколі за підсумками проведених досліджень, який офіційно скріпляли своїми підписами. Сумніви в незвичайних здібностях об`єкту досліджень у них залишилися, але в той же час вони були вимушені визнати, що нирки Прахлада виробляли невелику кількість сечі, яка кудись зникала, немов би розсмоктувалася. При цьому ніякої інтоксикації організму у йога не відбувалося. Учені залишилися в подиві щодо причин такого феномена, розкрити який вони так і не змогли. Гіпотезу про те, що Прахлад живе за рахунок уловлюваної і використовуваної для підживлення свого організму сонячної енергії, дослідники також не підтвердили. Та і як її було підтвердити?
Словом, йог, що "дістався" ним, виявився не людиною, а загадкою. У чому лікарі не сумніваються, так це у відсутності у Прахлада на небі в роті отвору, через який він нібито одержує їжу богів і еліксир безсмертя, - амриту. А йог тим часом стверджував, що в дитинстві він зустрів богиню Амба Мату, яка провела по його словах, пальцем і завірила хлопчика в тому, що він відтепер забуде про їжу і воду. Але якщо ця історія - казка, тоді як же старий живе без їжі? Невже дійсно у йогів життєві соки виробляють в організмі залози внутрішньої секреції по командах, які видають медитація і йогічні пози - асани?