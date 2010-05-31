Кіровоградщина: на захист від інфекцій витратять 4,8 млн. грн.

Кіровоградська обласна рада затвердила програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки, на виконання якої передбачено витратити кошти місцевих бюджетів в сумі 4,8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення депутати облради підтримали на сесії 26 травня.

Як зазначено у документі, виконання попередньої програми імунопрофілактики протягом 2002-2006 років допомогло знизити показники розповсюдженості інфекцій. Зокрема, рівень захворюваності на краснуху в області знизився з 277,9 на 100 тис. населення до 19; епідемічний паротит – з 16 на 100 тис. населення до 4,3; кашлюк – з 6,7 на 100 тис. населення до 0,6. На спорадичному рівні реєструються випадки захворювання на правець.

На сьогодні рівень охоплення населення Кіровоградщини щепленнями проти дифтерії та кашлюку досяг 99%, проти поліомієліту – 98%, проти туберкульозу (серед новонароджених) – 99%.

Прийнята програма спрямована на вирішення кадрової проблеми у фельдшерсько-акушерських пунктах області, оснащення їх необхідним холодильним устаткуванням і бактерицидними випромінювачами, придбання медичних імунобіологічних препаратів, сприяння розвитку імунології у населення.