Сильна магнітна буря триватиме до кінця тижня

На всій Землі бушує сильна магнітна буря. Це вже друге геомагнітне обурення за останні п`ять днів.

Як прогнозують учені, буря може виявитися затяжною і бушувати до кінця робочого тижня: Сонце вступило в активну фазу. Підвищений магнітний фон може приводити до збоїв в роботі систем зв`язку, навігації, а також впливати на самопочуття людей, викликаючи головний біль і безсоння. Особливої обережності слід дотримуватися людям, які страждають на захворювання серцево-судинної системи.

newsland.ru