На Вінниччині блискавка влучила у житловий будинок

У Липовці Вінницької області блискавка влучив у житловий будинок, в результаті постраждали четверо людей.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Вінницькій області, вночі під час грози блискавка влучила у двохповерховий будинок і спричинила пожежу.

На момент прибуття рятувальників другий поверх, де знаходився осередок пожежі, був повністю заповнений димом. Від евакуаційних шляхів була відрізана одна сім’я, тому людей евакуювали через вікно. Бійці МНС визволили з димової пастки 51-річну жінку, її 26-річну доньку та двох онуків (6-річного і 3-річного хлопчиків). Потерпілим надано медичну допомогу.