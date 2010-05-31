Талановитих дітей Дніпропетровська оздоровлюватимуть

З бюджету Дніпропетровська на оздоровлення нинішнім літом талановитих дітей виділено 200 тис. грн., що удвічі більше, ніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник Дніпропетровського міського голови Олена ЛОЗЕНКО.

За її словами, за ці кошти планується придбати путівки до Міжнародного дитячого центру „Артек” для школярів – переможців міських творчих і наукових конкурсів, спортивних змагань.

О.ЛОЗЕНКО зазначила, що близько 300 тис. грн. виділено на оздоровлення у заміських таборах відпочинку 210 дітей-сиріт, які виховуються у дитячих будинках Дніпропетровська.

Загалом цього року міський бюджет передбачає 4 млн. грн. на літнє оздоровлення соціально незахищених дітей.