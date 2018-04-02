10 фактів про куріння серед жінок

Близько 200 мільйонів з одного мільярда курців в світі – жінки. Серед споживачів тютюну значно менше жінок, ніж чоловіків. У всьому світі палить приблизно 40% чоловіків в порівнянні з майже 9% жінок. Проте масштаби епідемії вживання тютюну серед жінок в деяких країнах зростають. Необхідні додаткові дослідження для розуміння тенденцій у вживанні тютюну серед жінок.

В даний час в деяких країнах палить однакова кількість дівчаток і хлопчиків.

Проведене ВООЗ обстеження тенденцій куріння серед молоді показало, що в половині з 151 країни, в яких проводилися обстеження, палила однакова кількість дівчаток і хлопчиків. Фактичні дані дозволяють припустити, що багато хто з цих хлопчиків і дівчаток продовжуватиме палити в зрілі роки. Хлопчики і дівчатка починають вживати тютюн з різних причин Значно більше дівчаток, ніж хлопчиків, палять, тому що помилково вважають, що куріння є хорошим способом контролю ваги. Куріння серед дівчаток асоціюється з низькою самооцінкою, а наявні фактичні дані з деяких розвинених країн показують, що дівчатка мають нижчу самооцінку, ніж хлопчики.

Щорічно в результаті вживання тютюну вмирає 1,5 мільйона жінок.

З більш як 5 мільйонів людей, які щорічно вмираючих в результаті вживання тютюну, приблизно 1,5 мільйона жінок. Більшість (75%) з цих жінок живе в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Якщо не прийняти термінові заходи, то до 2030 року число людей, які щорічно вмирають в результаті вживання тютюну, досягне 8 мільйонів осіб, 2,5 мільйона з яких складуть жінки.

Жінки представляють одну з найбільших мішеней тютюнової промисловості.

Тютюнова промисловість щедро фінансує кампанії маркетингу, направлені на жінок за допомогою реклами, яка на основі гендерних стереотипів помилково пов`язує вживання тютюну з уявленнями про красу, престижність і свободу. Промисловість активно заманює жінок, оскільки в даний час тютюн вживають відносно небагато з них. До того ж росте число жінок, які можуть дозволити собі купувати тютюнові вироби.

"Легкі" сигарети поширеніші серед жінок. Стратегії маркетингу заманюють споживачів за допомогою таких брехливих категорій, як "легкі" і "з низьким змістом смол". "Легкі" сигарети палить більше жінок, ніж чоловіків (63% проти 46%), часто помилково вірячи у те, що "легкі" означають "безпечніші". Насправді, "легкі" курці часто втягуються в компенсаторне куріння, затягуючись глибше і частіше для поглинання бажаної кількості нікотину.

Тютюн по-різному шкодить чоловікам і жінкам.

Жінки, що палять, з більшою ймовірністю, ніж некурящі жінки, страждають від безпліддя і затримок в настанні вагітності. Куріння під час вагітності підвищує ризик передчасних пологів, мертвонароджень і смерті новонароджених і може приводити до зменшення кількості грудного молока. Куріння підвищує ризик розвитку у жінок раку шийки матки.

64% випадків смерті в результаті дії вторинного тютюнового диму відбувається серед жінок.

У всьому світі щорічно відбувається 430 000 випадків смерті в результаті дії вторинного тютюнового диму. 64% цих випадків відбувається серед жінок. У деяких країнах загроза дії на жінок вторинного тютюнового диму перевищує загрозу того, що вони почнуть вживати тютюн.

Люди, що палять, не повинні піддавати дії вторинного тютюнового диму людей, з якими вони живуть і працюють.

Жінки і діти часто бувають не в силах відстоювати простір, вільний від тютюнового диму, зокрема в їх будинках, на роботі і в інших суспільних місцях. Кожна людина, незалежно від віку і статі, повинна бути захищена від вторинного тютюнового диму.

Важливою частиною будь-якої стратегії боротьби проти тютюну є боротьба проти вживання тютюну серед жінок. Програми по запобіганню і припиненню вживання тютюну повинні бути інтегровані в служби по охороні здоров`я матерів і дітей і служби по репродуктивному здоров`ю. Необхідно враховувати, що в порівнянні з чоловіками серед жінок більш поширена неписьменність. Тому в попередженнях про шкідливі наслідки тютюну необхідно використовувати чіткі зображення, дивлячись на які люди, що не уміють читати, зрозуміють небезпеки вживання тютюну для здоров`я.

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