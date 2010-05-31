Херсонщина: 2 дитини постраждали від укусів отруйних змій

В Херсонський області дві дитини постраждали від укусів отруйних змій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, 28 травня із села Облої Голопристанського району до районної лікарні поступив 6-річний хлопчик, якого змія вкусила за руку. Дитину було госпіталізовано до реанімаційного відділення. Наразі хлопчик перебуває в стані середньої тяжкості.

Наступного дня, 29 травня, з села Громівка Новотроїцького району до районної лікарні поступив 4-річний хлопчик, який також постраждав від укусу змії. Попередньо відомо, що змія вкусила дитину за ногу на приватному подвір’ї. Хлопчика було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, але вже сьогодні переведено до дитячого відділення. Наразі дитина перебуває у задовільному стані.

За даними ГУ МНС області, з початку року, враховуючи останні випадки, четверо осіб постраждали від укусів отруйних змій.