Усіх небайдужих закликають здати кров для хворих дітей

З 31 травня по 4 червня 2010 року члени Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» проведуть акцію «Українська кров – українським дітям».

Мета заходу - спільними зусиллями покращити ситуацію з великою нестачею донорської крові для хворих дітей в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Кожного дня, починаючи з понеділка, члени районних організацій Київської «Свободи» здаватимуть кров для хворих дітей. В понеділок – Дарницька та Голосіївська районні організації; у вівторок – Деснянська та Дніпровська районні організації; в середу – Оболонська та Печерська районні організації; в четвер – Подільська та Святошинська районні організації; в п’ятницю – Солом’янська та Шевченківська районні організації.

Київська «Свобода» запрошує усіх небайдужих долучитися до акції. Збір учасників о 9:00 в Київському міському центрі крові за адресою: ст. м. Дорогожичі, вул. Максима Берлінського, 12.

Контактний телефон 098-617-48-09.

Для здачі донорської крові з собою необхідно взяти паспорт. За день і в день здачі крові необхідно утриматися від вживання жирної та молочної їжі, а за 2 дні – алкоголю.

Докладна інформація стосовно протипоказань на сайті www.donor.org.ua