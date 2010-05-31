На Житомирщині боряться із скаженими червоними лисицями

На території Житомирської області розпочато боротьбу з хворими на сказ червоними лисицями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розпорядженні голови обласної державної адміністрації Сергія РИЖУКА №117 «Про додаткові заходи щодо оздоровлення території області від сказу».

У документі наголошується, що в області залишається складною епізоотична ситуація щодо захворювання тварин на сказ. «Осередки природного сказу, розповсюджувачами яких є безпосередньо лисиці, виникають на території всіх районів області», - сказано у розпорядженн.

Також зазначається, що лише за 4 місяці цього року в регіоні виявлено 43 неблагополучні пункти, де є хворі на сказ тварини. Там захворіло 22 лисиці, 19 собак, 2 коти та одна корова.

Протягом останніх 10 років неблагополучними щодо захворювання тварин на сказ є всі адміністративні райони Житомирщини. Здебільшого захворюваність на сказ поширюється через червону лисицю.

Наголошується, що робота з відстрілу таких лисиць проводиться недостатньо.

За попередніми підрахунками, в мисливських угіддях області налічується близько 6,8 тис. червоних лисиць. Щоб довести їх чисельність до оптимальної щільності, треба відстріляти 5 тисяч таких тварин. Ці заходи голова Житомирської ОДА доручив здійснити відповідно до статті 32 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» для стабілізації епізоотичної ситуації й недопущення подальшої захворювання тварин на сказ в області.

Спеціалісти Головного управління ветеринарної медицини в області інформуватимуть всі зацікавлені служби про випадки виникнення сказу серед диких тварин у лісових масивах, де проводиться полювання.

Також Житомирське обласне управління лісомисливського господарства відтепер проводитиме ліцензійний і промисловий відстріл дичини тільки у благополучних зонах полювання на диких тварин.

Райдержадміністрації області мають виділити кошти для матеріального заохочення мисливців з розрахунку 50 гривень за відстріляну лисицю.